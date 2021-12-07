Сьогодні Олександрією керувала молодь

Сьогодні, у День місцевого самоврядування, до міської ради завітав молодіжний парламент й спробували себе в ролі керівників громади. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Юні олександрійці поспілкувались з міським головою Сергієм Кузьменком та його заступниками, розповіли про ідеї та проєкти, які мріють втілити в життя. Зокрема, запропонували місту створити новий бренд і візитівку – Олександрійський пряник. Також звернули увагу на розвиток молодіжного руху в громаді, залучення молоді до загальноміських заходів тощо.

Цього дня юні парламентарі стали кураторами сфери економіки, освіти, культури, туризму. Вони побачили, як працюють управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради, спробували приймати рішення і організовувати робочий процес. Зокрема, писали новини на сайт міської ради, проводили наради, обговорювали перейменування Кіровоградської області тощо.

День обміну ролями, який відбувся в міській раді вперше за часів незалежності, був пізнавальним, цікавим, веселим, корисним. Активна й талановита молодь Олександрійської громади на собі відчула важливість і відповідальність за прийняття правильних й вчасних рішень.