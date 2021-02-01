Сьогодні розпочалася реєстрація на ЗНО-2021

Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2021, яка триватиме до 5 березня, повідомляє “Голос Громади”.

Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з 5 навчальних предметів з 1 лютого по 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН.

Нагадаємо: основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії. Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.