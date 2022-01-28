Сьогодні в Олександрійському театрі – вистава

28 січня в Олександрійському театрі відбудеться показ вистави «Д.О.Н.О.Р.», повідомляє «Голос Громади».
Постановка драми «Д.О.Н.О.Р. у виконанні олександрійського АРТ-клубу «WOLIART». Вона присвячується пам’яті олександрійки Світлани Мозгової – культурної діячки, акторки та засновниці театру юного глядача «Апельсин».
Вистава проходитиме російською мовою, синхронний супровід – українською. Початок вистави о 19-й годині.
Дотримання протиепідемічних заходів обов`язкове, заповненість глядацької зали не більше 50 % наявних місць.