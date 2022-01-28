Сьогодні в Олександрійському театрі – вистава

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28 січня в Олександрійському театрі відбудеться показ вистави «Д.О.Н.О.Р.», повідомляє «Голос Громади».

Постановка драми «Д.О.Н.О.Р. у виконанні олександрійського АРТ-клубу «WOLIART». Вона присвячується пам’яті олександрійки Світлани Мозгової – культурної діячки, акторки та засновниці театру юного глядача «Апельсин».

Вистава проходитиме російською мовою, синхронний супровід – українською. Початок вистави о 19-й годині.

Дотримання протиепідемічних заходів обов`язкове, заповненість глядацької зали не більше 50 % наявних місць.

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