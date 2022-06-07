Сьогодні в Олександрії переселенцям видаватимуть продуктові набори (Де? Коли? Як?)

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Сьогодні, 7 червня, в Олександрії відбудеться видача продуктових наборів від міжнародної організації World Central Kitchen, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міської ради.

Зазначимо, що видача продуктових наборів проходитиме лише ЗА НОМЕРАМИ ТАЛОНІВ.

✅ Видача буде здійснюватися з брендованого намету. Працюватиме 6 роздаткових столів. Тобто одночасно отримувати допомогу зможуть по 6 людей.
✅ Принцип роботи столів: 0001-0500; 0501-1000; 1001-1500; 1501-2000;
2001-2500;
2501-2600 + старостинські округи.

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Адреса локації: проспект Соборний, 134 (сквер Героїв АТО). Початок: о 14.00

Вимушених переселенців росять не формувати додаткових черг або списків. Вони не вважатимуться дійсними. Видача продуктових наборів проходитиме виключно за номером талона, який ви отримали на руки!

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