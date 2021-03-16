Сьогодні відбудеться перше засідання новоствореної аграрної ради Кіровоградщини

За ініціативи очільника Кіровоградщини Андрія Назаренка створили аграрну раду при ОДА, повідомляє “Голос Громади”.

«Це вважаю необхідним для нашого аграрного регіону. Нам слід посилити комунікацію з сільгоспвиробниками Кіровоградщини. Сьогодні під час засідання робочої групи також спільно з науковцями та аграріями проаналізуємо стан посівів озимих культур. Маємо розуміти, яким буде цьогорічний врожай. Водночас хочу почути думки стосовно підготовки до весняно-польових робіт», – зазначив голова Кіровоградської ОДА.

Вже сьогодні, 16 березня, робоча група засідатиме вперше.