Сьогодні відбудеться позачергова сесія Олександрійської міськради: які питання розглядатимуть депутати?

Сьогодні, 17 липня, о 10.00 відбудеться позачергова 86 сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».
На позачерговій сесії розглядатимуться два питання.
Тож, сьогодні депутати прийматимуть рішення щодо таких питань:
-Про передачу Пантаївській селищній раді майна закладів та установ бюджетної сфери;
-Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста Олександрія на 2020 рік».
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