Сьогодні відбудеться позачергова сесія Олександрійської міськради: які питання розглядатимуть депутати?

Сьогодні, 17 липня, о 10.00 відбудеться позачергова 86 сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

На позачерговій сесії розглядатимуться два питання.

Тож, сьогодні депутати прийматимуть рішення щодо таких питань:

-Про передачу Пантаївській селищній раді майна закладів та установ бюджетної сфери;

-Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста Олександрія на 2020 рік».