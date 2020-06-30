Сьогодні олександрійські випускники здаватимуть другий тест ЗНО з української мови і літератури

Сьогодні, 30 червня, всі випускники одинадцятих класів складатимуть другий тест зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, повідомляє «Голос Громади».

ЗНО здаватимуть на базі ОНВК №17, Олександрійського колегіуму, педагогічного та політехнічного коледжів.

Прийшовши до пункту тестування, учасники повинні обов’язково при собі мати запрошення на проходження зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, чорну ручку та бути у захисній масці. За бажанням можна взяти прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.

Під час проведення ЗНО в кабінетах будуть присутні 15 учасників тестування.

Перед тестуванням кожному учаснику проводитиметься температурний скринінг. У закладах будуть забезпечені місця для оброблення рук антисептиками.