З автовокзалу Олександрії почали курсувати автобуси за всіма внутрішньообласними маршрутами

Мешканці Олександрії та області поступово відчувають послаблення карантинних заходів, повідомляє «Голос Громади».

Одним с таких послаблень є поетапний запуск пасажирських перевезень. Так, з 22 травня почали курсувати приміські автобусні маршрути, а відсьогодні, 25 травня, запустили внутрішньообласні перевезення по Кіровоградщині.

Пересуватися країною можливо буде з 1 червня, коли запрацюють міжобласні пасажирські автобусні маршрути.