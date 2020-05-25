З автовокзалу Олександрії почали курсувати автобуси за всіма внутрішньообласними маршрутами

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Мешканці Олександрії та області поступово відчувають послаблення карантинних заходів, повідомляє «Голос Громади».

Одним с таких послаблень є поетапний запуск пасажирських перевезень. Так, з 22 травня почали курсувати приміські автобусні маршрути, а відсьогодні, 25 травня, запустили внутрішньообласні перевезення по Кіровоградщині.

Пересуватися країною можливо буде з 1 червня, коли запрацюють міжобласні пасажирські автобусні маршрути.

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