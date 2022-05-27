Сьогодні закінчується термін надання безкоштовного харчування для вимушених переселенців в Олександрії

Про це офіційно повідомила Олександрійська міська рада:

«Сьогодні за офіційною статистикою в Олександрійській громаді проживає близько 9 тисяч тимчасово переміщених громадян з Херсону та Херсонської області, Запорізької, Луганської, Донецької та Харківської областей, міст Харкова та Києва. Але можна вважати, що їх в рази більше, адже не всі мають бажання ставати на облік в управління соціального захисту населення.

В Олександрії одразу сформувалося декілька волонтерських центрів, які надавали і надають засоби особистої гігієни, одяг, взуття, продуктові набори. Окрім того, на базі двох шкіл організовано безкоштовне харчування для понад 700 переселенців, які отримують гарячі сніданки та обіди щодня. Продукти регулярно надає благодійний фонд Сергія Кузьменка “Турбота”. Загалом же, було видано понад 800 талонів на безкоштовне харчування.

Нині держава здійснює ряд соціальних виплат для вимушених переселенців. Допомагають і міжнародні організації, наприклад такі як ООН та USAD, місцеві волонтерські та благодійні об’єднання.

Поступово люди адаптуються до нових реалій. Умови життя в громаді нормалізуються, з’являються відпрацьовані алгоритми і логістичні зв’язки, зникає гостра потреба в невідкладній допомозі.

Тож було ухвалено рішення про завершення безкоштовного харчування для вимушених переселенців. Наразі гаряче харчування триватиме до 27 травня включно. Після чого приготування сніданків та обідів зупиняється.

Дякуємо благодійникам та меценатам за допомогу. Часто саме від вашої підтримки залежало виконання зобов’язань, які взяла на себе Олександрія.

Дякуємо працівникам харчоблоків, які щоденно готували смачні страви для людей, що вимушені тікати від війни.

Дякуємо всім причетним до цієї колосальної роботи на благо людей та України!», – йдеться у повідомленні.