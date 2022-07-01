Соціально незахищені сім*ї з постраждалих від війни громад можуть отримати міжнародну допомогу через ПриватБанк

ПриватБанк продовжує виплати допомоги соціально незахищеним українцям в рамках нового спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міністерства соціальної політики. Відповідно до умов проекту, Червоний Хрест надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад. Виплати здійснюються з початку червня. Про це «Голос Громади» повідомила регіональна служба комунікації фінансової установи.

Розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми – 3 місяці. Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка зареєстрована в Мінсоцполітики.

Якщо отримувач не має зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи готівкою.

Реєструватися для участі в програмі не потрібно – отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста. Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики та до 24 лютого 2022 року проживали в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, (незалежно від того, виїхала ця сім’я чи залишилася в громаді).

Серед регіонів, де буде надана допомога постраждалим громадам – Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, – повідомляє ПриватБанк.