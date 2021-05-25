Спалахи на сонці: триденна потужна магнітна буря накриє Землю

Через різке зростання активності Сонця вчені прогнозують потужну триденну магнітну бурю на Землі, повідомляє “Голос Громади”.

Магнітні коливання сильної потужності почнуться вже сьогодні, 25 травня, в найближчі години і триватимуть до 27 травня.

Відзначається, що найбільший за останні роки сплеск сонячної активності фіксується протягом останніх кількох днів.

Так, 22 і 23 травня відбулося 17 спалахів, частина з них супроводжувалася викидами сонячної речовини в міжпланетний простір, в тому числі і в напрямку Землі.

За даними фахівців, перше зіткнення викинутих мас із Землею відбудеться сьогодні, 25 травня, близько 22:00. Це викличе перші зміни магнітного поля.

Найбільш щільне ядро ​​викиду досягне нашої планети близько 4:00 ранку 26 травня. Прогнозуються перші магнітні бурі тривалістю від трьох до шести годин.

Загалом, магнітні бурі збережуться до кінця дня 27 травня.