Спеціалізована прокуратура вилучила з незаконного обігу та передала АРМА вибухівку вартістю понад 5 млрд грн

За результатами розгляду клопотання за участi прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону судом прийнято рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 3 тисяч тонн вибухових речовин – порохових зарядiв вартістю понад 5 млрд грн.

За даними слідства, розпочатого влiтку 2021 року Офiсом Генерального прокурора за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами, у 2010 році одне з приватних підприємств Запорізької області, не маючи передбаченого законом дозволу, за 15 тис грн придбало вибухівку у підприємства, яке мало право її утилізувати. Ці вибухові речовини – пороховi заряди, призначенi для спорядження турбореактивних снарядiв та ракет до реактивних систем залпового вогню. Їх ринкова вартість, за попередньою оцінкою, становить більше 5 млрд грн.

Упродовж усього часу вибухівка безоплатно зберігалась на 6 тис кв м території одного з військових арсеналів. Це перешкоджало використанню зайнятих потужностей для потреб Збройних Сил України та призвело

до значних витрат оборонного відомства.

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері вибухівку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції України в Кіровоградській області за оперативного супроводу СБУ.