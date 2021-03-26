Спеціальна комісія перевірила їдальні у навчальних закладах Олександрійщини та… виявила порушення

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Днями спеціалісти Олександрійсько-Приютівського управління Держпродспоживслужби Кіровоградщини здійснили позапланові перевірки харчоблоків навчальних закладів в смт Нова Прага та с. Куколівка. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Держпродспоживслужбу у Кіроворадській області.

Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) в закладах освіти виявили такі порушення:

  • не забезпечена система простежуваності харчових продуктів на потужності;
  • відсутня інформація щодо постачальників харчових продуктів. Харчові продукти приймаються без супровідних документів (товарно-транспортної накладної);
  • здійснюється обіг харчових продуктів з потужностей, які не підтвердили свою державну реєстрацію;
  • не проводиться контроль за умовами зберігання харчових продуктів;
  • розморожування риби проводиться з порушенням (при температурі навколишнього середовища), що може призвести до розмноження патогенних мікроорганізмів, формування токсинів та спричинити ризик для здоров’я споживача;
  • не проводиться навчання з питань гігієни персоналу та навчання щодо гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів;
  • концентрація розчину для дезінфекції обладнання та інвентарю не відповідає вимогам інструкції тощо.
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За результатами перевірок потужностей харчоблоків суб’єктам господарювання надали приписи про усунення виявлених порушень. Перевірки харчоблоків закладів освіти області тривають.

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