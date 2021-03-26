Спеціальна комісія перевірила їдальні у навчальних закладах Олександрійщини та… виявила порушення

Днями спеціалісти Олександрійсько-Приютівського управління Держпродспоживслужби Кіровоградщини здійснили позапланові перевірки харчоблоків навчальних закладів в смт Нова Прага та с. Куколівка. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Держпродспоживслужбу у Кіроворадській області.

Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) в закладах освіти виявили такі порушення:

не забезпечена система простежуваності харчових продуктів на потужності;

відсутня інформація щодо постачальників харчових продуктів. Харчові продукти приймаються без супровідних документів (товарно-транспортної накладної);

здійснюється обіг харчових продуктів з потужностей, які не підтвердили свою державну реєстрацію;

не проводиться контроль за умовами зберігання харчових продуктів;

розморожування риби проводиться з порушенням (при температурі навколишнього середовища), що може призвести до розмноження патогенних мікроорганізмів, формування токсинів та спричинити ризик для здоров’я споживача;

не проводиться навчання з питань гігієни персоналу та навчання щодо гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів;

концентрація розчину для дезінфекції обладнання та інвентарю не відповідає вимогам інструкції тощо.

За результатами перевірок потужностей харчоблоків суб’єктам господарювання надали приписи про усунення виявлених порушень. Перевірки харчоблоків закладів освіти області тривають.