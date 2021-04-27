Спецкомісія «Мертві бджоли не гудуть» (створено в Олександрії)

Сформовано Постійно діючу комісію з питань профілактики та встановлення фактів отруєння бджіл на території Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Комісія створена рішенням чергового засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради на вимогу закону України «Про бджільництво», наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства «Про деякі питання у сфері бджільництва» та з метою попередження і виключення випадків отруєння бджіл засобами захисту рослин. До складу комісії увійшли посадовці міської ради з питань економіки, промислової політики, юриспруденції, екології, начальник Олександрійського управління Держпродспоживслужби, керівники Олександрійського райвідділу поліції і Муніципальної безпеки. Очолює комісію заступник міського голови Олександрії Юрій Шклярук.

Як відомо, останніми роками неконтрольоване і безсистемне застосування аграріями пестицидів та інших агрохімікатів в обробітку сільськогосподарських культур приноситьвеличезні збитки бджологосподарствам, масово винищуючи бджіл у весняно-літні сезони як в цілому по Україні, так і на території Олександрійщини. У зв’язку з цим новоствореній комісії доручено вживати заходи попередження можливих отруєнь бджіл засобами захисту рослин та розглядати звернення громадян у випадках встановлення таких фактів на території Олександрійської територіальної громади.