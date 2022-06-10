Спецслужби видворили з території Кіровоградщині двох росіян

У Кропивницькому виявлено двох росіян – порушників міграційного законодавства

Працівники Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області виявили громадянина російської федерації, який нелегально проживав у м. Кропивницький.

67-річний іноземець після закінчення дозволеного терміну перебування в Україні своєчасно не виїхав. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП та зобов’язано залишити країну у примусовому порядку.

Того ж дня оштрафовано ще одну росіянку, яка проживала за недійсними документами, термін дії яких закінчився.