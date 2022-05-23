Спіймано ще одного олександрійського «заробітчанина на війні»

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Минулого тижня Управлінням СБ України в Кіровоградській області зупинено злочинну діяльність мешканця м.Олександрії, який організував протиправну схему з незаконного переправлення через державний кордон України до країн ЄС осіб, які підлягають призову. Про це офіційно повідомило відомство.

Чоловік виготовляв для призовників підроблені польські ІD-картки.

У ході слідства встановлено, що ділок одержував по 30 000 гривень за кожну підробку.

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Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання від місцевого мешканця 30 тис. гривень після передачі останньому підробленої польської ID-картки.

Під час проведення обшуків за місцями реєстрації та фактичного проживання фігуранта провадження було виявлено та вилучено:

-велику кількість готових до збуту підроблених документів (польські ID-картки, посвідчення водіїв, медичні довідки тощо);

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-спеціалізоване обладнання для виготовлення підроблених документів (сублімаційний принтер для друку пластикових карток);

-сім-картки та банківські платіжні карти, які використовувалися у злочинній діяльності.

Найближчим часом зловмиснику буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, та обрано запобіжний захід.

Операцію із затримання злочинця проводило Управління СБ України в Кіровоградській області спільно з СУ ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

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