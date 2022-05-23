Спіймано ще одного олександрійського «заробітчанина на війні»

Минулого тижня Управлінням СБ України в Кіровоградській області зупинено злочинну діяльність мешканця м.Олександрії, який організував протиправну схему з незаконного переправлення через державний кордон України до країн ЄС осіб, які підлягають призову. Про це офіційно повідомило відомство.

Чоловік виготовляв для призовників підроблені польські ІD-картки.

У ході слідства встановлено, що ділок одержував по 30 000 гривень за кожну підробку.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання від місцевого мешканця 30 тис. гривень після передачі останньому підробленої польської ID-картки.

Під час проведення обшуків за місцями реєстрації та фактичного проживання фігуранта провадження було виявлено та вилучено:

-велику кількість готових до збуту підроблених документів (польські ID-картки, посвідчення водіїв, медичні довідки тощо);

-спеціалізоване обладнання для виготовлення підроблених документів (сублімаційний принтер для друку пластикових карток);

-сім-картки та банківські платіжні карти, які використовувалися у злочинній діяльності.

Найближчим часом зловмиснику буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, та обрано запобіжний захід.

Операцію із затримання злочинця проводило Управління СБ України в Кіровоградській області спільно з СУ ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.