Співпраця з громадою: відтепер небезпечний перехід на райпобутку освітлюватиметься вночі

Депутат Олександрійської міської ради від ПП «ЄС» Віталій Заріцький відреагував на численні звернення виборців й вирішив питання з освітленням проблемної частини свого виборчого округу, повідомляє «Голос Громади».

Згідно звернення депутата, сьогодні, 14 квітня, здійснюються роботи з проведення освітлення переходу між будинками ОСББ “Арка” біля однойменного магазину по пр.Соборному, 111.

На фасаді багатоповерхівки облаштували 30-ватний прожектор, який вже вночі працюватиме для містян.

Відтепер, переходячи проблемне місце, олександрійці почуватимуться безпечно та впевнено.