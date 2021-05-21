Сплановано перелік заходів для дітей та дорослих: тривають останні підготовки до святкування ювілею Олександрії

Сьогодні, 21 травня, відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки до відзначення Дня міста під головуванням секретаря міської ради Вікторії Косяк. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

У засіданні взяли участь профільний заступник міського голови Ірина Чемерис, начальники управлінь та керівники закладів культури.

Наразі сплановано перелік святкових заходів, що проведуть впродовж 29-30 травня. Це і дитячі розважальні програми, фестивалі, виступи хорових колективів, караоке, конкурси, атракціони, виставки-ярмарки, майстер-класи та багато іншого.

Святкування для міста буде цікавим як для дітей, так і для найстарших мешканців міста. Культурно-розважальні програми в основному будуть зосереджені на площі Соборній, на майданчику перед ПК «Світлопільський» та біля стадіону «Ніка».