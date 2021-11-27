Спокій головківців та ізмайлівців охоронятиме новий «шериф»

В Головківському та Ізмайлівському старостинських округах Олександрійської територіальної громади відкрилася поліцейська станція, повідомляє «Голос Громади».

Ця офіційна подія проходила 26 листопада в Головківці, в адміністрації старост – саме в цьому приміщенні тепер розташована новостворена поліцейська станція. На відкритті були присутні начальник ГУНП в Кіровоградській області, полковник поліції Роман Козьяков, начальник Олександрійського районного відділу поліції Володимир Хвостов, міський голова Сергій Кузьменко, його перший заступник Юрій Гугленко, староста Головківського округу Тетяна Кузьменко, староста Ізмайлівського округу Микола Сироватка, місцеві жителі.

Як зазначив Роман Козьяков, постійна присутність поліцейського у територіальній громаді сама по собі вже створює певний елемент безпеки. Звичайно, у співпраці зі старостами, що дає більше розуміння проблематики і дозволить знизити рівень протиправних діянь.

«А громада отримає таким чином нового мешканця: поліцейський офіцер Андрій Карпенко проживатиме у цьому ж населеному пункті. Він буде підзвітний громаді, робочий день його починатиметься зі спілкування зі старостами і таким чином плануватиметься хід роботи. На даний час це вже 21-ша станція, що відкривається у Кіровоградській області, і 32-й поліцейський громади, який приступив до виконання обов’язків. Це пріоритет Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України – надання поліцейських послуг у віддалених місцях проживання громад. Поліцейський постійно знаходиться на такій території і відволікатися на будь-які інші завдання не буде», – сказав начальник поліції області.

Сергій Кузьменко також зазначив: «Я задоволений, що в нашій Олександрійській громаді відкривається така станція. Люди чекали цього, їм важливо, щоб завжди поруч з ними був поліцейський. Я бажаю пану Андрію, щоб він мав дійсно хороші стосунки з громадою. Але це не тільки стосунки, а й відповідальна робота, бо люди хочуть безпеки і спокою. Безумовно, це хороша ініціатива Міністерства внутрішніх справ. Я хочу подякувати пану Роману Козьякову і пану Володимиру Хвостову за адміністрування створення станції. А громада Олександрії також підтримала цю ініціативу не лише словом, а й ділом: міська рада виділила близько 700 тисяч гривень на придбання службового автомобіля та облаштування приміщення». На підтвердження слів міський голова вручив А. Карпенку ключ від службового автомобіля.

Новопризначений місцевий «шериф» (чи якщо хочете, «констебль»), а по нашому – поліцейський офіцер громади Андрій Карпенко, здається, теж цілком задоволений посадою: протягом усієї урочистості він не розлучався зі своєю новенькою помповою рушницею «Хатсан», «приміряв» на себе водійське сидіння такого ж нового автомобіля і з задоволенням показав гостям свій кабінет, обладнаний необхідною оргтехнікою у старостинській будівлі. «Голосу Громади» він зокрема сказав, що це буде його перша робота на такій посаді і що для неї він пройшов окреме навчання на спеціальних курсах.

«Я отримав службове приміщення, зброю і автомобіль «Рено дастер», це дуже допомагатиме мені оперативно вирішувати завдання на території двох округів. Що стосується мене особисто – я маю певне «коріння» в даному селищі. Тобто це майже моя домівка, тому загальні проблеми цих населених пунктів у плані правопорядку мені відомі. Я відкритий для спілкування з жителями протягом усіх «24 на 7». Звертатись можна у Головківці – вул. Соборна №50 (адміністративна будівля), телефонувати на номер 102 або на мій особистий номер», – сказав А.Карпенко.