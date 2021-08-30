Вчора Україна здобула шосту медаль Паралімпійських Ігор «Токіо-2020» у легкій атлетиці. Зі штовхання ядра срібну нагороду виборола Анастасія Мисник з Кіровоградщини (клас – F20), повідомляє «Голос Громади» за інформацією «UA суспільне».

Фінальні змагання у секторі штовхання ядра проходилиили 29 серпня – у п’ятий день Паралімпіади-2020. Мисник вийшла у фінал разом із ще однією українкою Вікторією Шпачинською.

Для тридцятирічної Анатасії Паралімпіада-2020 стала третьою у її спортивній кар’єрі. На двох попередніх Іграх у Лондоні та Ріо-де-Жанейро вона здобувала срібні нагороди.

Зі “сріблом” Мисник виступила і у Токіо. За результатом фіналу її випередила представниця Еквадору Полет Ізамар Мендес Санчес, яка штовхнула ядро у четвертій спробі із новим світовим і паралімпійським рекордом – 14.39 метри.

Однак Мисник суттєво покращила свій результат у Токіо. П’ята спроба українки виявилася також рекордною – на 14.16 метри (це новий рекорд Європи). Якби не результат Мендес Санчес, Анастасія могла стати володаркою світового рекорду, але у підсумку посіла друге місце.

Щодо результату Вікторії Шпачинської, то вона також до останнього боролася за медалі Паралімпіади. Йдучи четвертою перед заключною спробою Шпачинська штовхнула ядро із заступом і спробу їй не зарахували. Попри це, результат 13.87 метри – її новий особистий рекорд.

(Як вже повідомляв «Голос Громади», у складі паралімпійської збірної України – аж три спортсменки з Кіровоградської області: крім легкоатлетки А.Мисник – дві плавчині).