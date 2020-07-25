Спортсмени ГО “Сильна Олександрійщина” прийняли участь у всеукраїнському Endurance-марафоні (Фото,Відео)

Спортсмени ГО “Сильна Олександрійщина” прийняли участь у всеукраїнському Endurance-марафоні

Сьогодні, 25 липня, спортсмени ГО” Сильна Олександрійщина” Чиж Олексій та Дзюба Інна прийняли участь у всеукраїнському Endurance-марафоні, який проходив у столиці і зібрав найшеленіших 40 спортсменів зі всієї України, повідомляє “Голос Громади”.

Організаторами заходу виступили компанія “Race Nation”.

Протягом всього Endurance марафону спортсмени випробовували себе у різних стихіях, а саме: вправи на витривалість у воді, подолання дистанції повзучи по піску, перенос командами власноруч зконцтруйованної конструкції з двох 100 літрових діжок з водою та 2х майже 100 кілограмових колод. Задачу яку ставили перед спортсменами, було з’єднати діжки та колодами й перенести дану конструкцію приблизно на два кілометри командою з 10 осіб.

Також учасників випробовували бігом на довгі дистанції, перевіряли на орієнтування у київських катакомбах, для проходження кваліфікації змушували споживати личинки комах, випробовували фізичні здібності лантухами з піском, дівчата 5 кг, хлопці 10 кг та для дівчат 10-ти кілограмовими колодами, а для хлопців 30-ти кілограмовими якірними ланцюгами.

До фінішу дійшли не всі атлети, а ті хто подолали повністю дистанцію отримали медалі фінішерів, кепки з патчами підтверджуючими участь у даному заході та море позитивних вражень.