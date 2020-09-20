Спортсмени ГО «Сильна Олександрійщина» вибороли 15 нагород та встановили 2 рекорди у чемпіонаті Європи з армліфтингу

Вчора, 19 вересня, спортсмени ГО «Сильна Олександрійщина» прийняли участь у чемпіонаті Європи з армліфтингу, повідомляє «Голос Громади» на сторінку спортсменів у Інстаграмм.

Це був для олександрійців перший міжнародний чемпіонат 2020 року.

Чемпіонат Європи проходив в м. Харьків під егідою Всеукраїнської Федерації Армліфтингу.

В чемпіонаті прийняли участь близько 100 спортсменів, як серед жінок так і серед чоловіків.

Учасники понад 10 годин змагались у таких вправах, як: Rolling Thander, ApolLonAxle, SaxonBar DL, SilverBullet, підйому на біцепс, кісткової тяги гирі.

Крім цього, олександрійські спортсмени взяли участь у суддівстві даного чемпіонату.

У підсумку змагань, спортсмени ГО «Сильна Олександрійщина» вибороли 15 нагород у скарбничку досягнень організації та встановили 2 рекорди Європи, а саме:

-Дзюба Інна здобула одну срібну та одну бронзову медалі й підтвердила суддівську категорію національного рівня;

-Оніщенко Віктор виборов 1 золоту, 4 срібних 2 бронзових медалі, підтвердив звання майстра спорту міжнародного класу з армліфтингу та встановив рекорд Європи з тяги ApolLonAxle серед ветеранів;

-Шиндор Олексій здобув 1 золоту та 3 бронзових медалей й підтвердив звання майстра спорту міжнародного класу;

-Чиж Олексій виборов 2 золоті медалі, встановив рекорд Європи з кісткової тяги гирі та виконав розряд майстра спорту міжнародного класу з кистьової тяги гирі;

-Єфремова Євгенія на змаганнях підтвердила суддівську категорію національного рівня.





