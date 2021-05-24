Спортсмени Олександрійщини зайняли перше місце у спортивних змаганнях серед громад Кіровоградщини

Минулими вихідними в с. Головківці відбулись спортивні змагання серед команд сільських, селищних та міських територіальних громад Кіровоградської області, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

16 команд, серед яких і команда Олександрійської територіальної громади, що змагалась з Бобринецькою, Новоукраїнської та Помічнянської територіальними громадами.

Олександрійську територіальну громаду представляли учасники у складі: дартс: Ярошевський Андрій – начальник відділу молоді та спорту міської ради; гирьовий спорт: Чиж Олексій – голова громадської організації «Сильна Олександрійщина»; шахи: Ходотов Юрій – представник Ради ветеранів спорту; шашки: Гончарова Катерина- представниця організації «Інваспорт; настільний теніс: Гушлевський Олег – голова громадської організації «Спортивний клуб «Торнадо»; Репенько Людмила – представник громадської організації «Спортивний клуб «HomeClub»; волейбол:

збірна команда ТОВ «Агровіста» у складі: Йоник Олександр, Хітріч Василь, Цапко Сергій, Верхогляд Євген, Бібіков Сергій та Міняйло Віталій. Перетягування канату: збірна команда військової частини 2269 у складі: Куценко Сергій, Танковський Дмитро, Решетняк Олександр, Родін Віталій, Лесюткін Артем, Зима Віталій, Сидоренко Дмитро та Макаренко Дмитро.

За видами спорту наша команда посіла: дартс – ІІ місце, гирьовий спорт- ІІ місце, шахи – І місце, шашки –І місце, настільний теніс-І місце, волейбол- І місце та перетягування канату-ІІІ місце.

У загальнокомандному заліку Олександрійська територіальна громада здобула почесне І місце.

Переможці та призери в особистому та загальнокомандному заліку були нагородженні медалями, грамотами та кубками Кіровоградської територіальної організації громадської організації Всеукраїнського ФСТ «Колос».