«Спортивна зима» на олександрійській «Шайбі»

На олександрійській льодовій арені «Шайба» пройшли перші зимові спортивні змагання, повідомляє «Голос Громади».

16 лютого на критому льодовому катку пройшли фінальні змагання, організовані Кіровоградським обласним центром фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» у рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Спортивна зима» за підтримки Олександрійської міської ради. У фіналі на олександрійській «Шайбі» змагалися команди учнів загальноосвітніх шкіл з Помічної, Знам`янки, Олександрії та чотирьох команд з районів Кіровоградщини.

Змагання урочисто відкрили профільний заступник міського голови Юрій Шклярук, директор обласного центру «Спорт для всіх» Дмитро Янчук та засновник льодової арени Юрій Нос. Юрій Шклярук привітав юних спортсменів та побажав їм перемоги у змаганнях.

Після цього відбулися показові виступи юних фігуристок. Чотири спортсменки шести, семи, дев`яти та 12-ти років з м.Кременчука, спеціально запрошені на захід, продемонстрували дуже гарну підготовку, неодноразово викликаючи оплески глядачів складними елементами своїх довільних програм.

А власне у фіналі, який розпочався після цього, згідно з положенням, брали учні 2005 – 2009 років народження. У його програмі передбачався інструктаж, розминка і декілька естафет – всі вправи на льоду, на ковзанах Як пояснила «Голосу Громади» присутня на змаганнях представниця управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міськради, захід «Спортивна зима» передбачав попередні етапи – відбіркові змагання, тематичний онлайн-конкурс, у яких брали участь олександрійські школи (про що раніше вже повідомляв «Голос громади»). В онлайн-конкурсі за результатами голосування «лайками» (452 «уподобайки») переміг заклад дошкільної освіти №25, якому перед початком фіналу і були вручені відповідні нагороди.

Наше місто у фіналі представили учні середніх класів гімназії ім.Шевченка. За підсумками захопливих і азартних естафет на льоду «Шайби» переможець та призери визначилися так: перше місце – учні м.Знам`янки, друге – Олександрія і Помічна.