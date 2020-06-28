На передодні Дня Конституції України та Дня молоді, вчора 27 червня, в Олександрії відбувся обласний фестиваль “Козацькі розваги” на звання “Найсильнішої людини Кіровоградської області”.

Зважаючи на карантинні вимоги, щодо пандемії коронавірусу в Україні, захід відбувався без глядачів.

Чемпіонат організували ГО “Сильна Олександрійщина” та Кіровоградський обласний центр “Спорт для всіх”.

У чемпіонаті прийняли участь понад 20-ти спортсменів з різних регіонів Кіровоградської області.

Учасники змагались між собою в рамках силового багатоборства.

А саме, у жінок були такі вправи як: дамбл, прогулянка фермера, перекидання покришки та трак-пул.

У чоловіків: логліфт, прогулянка фермера та перекидання покришки.

Всі учасники показали гарні результати, створили дружню атмосферу та гарну конкуренцію.

В підсумку переможцями стали, серед жінок: вагова категорія до 55кг -Єфремова Євгенія (м. Олександрія), у ваговій категорії понад 55 кг – Дем’яненко Ярослава (м. Кропивницький).

Серед чоловіків: вагова категорія до 80 кг- Перевертайло Єдуард (м. Олександрія), у ваговій категорії до 100 кг – Тішкус Артем (м. Кропивницький), у ваговій категорії понад 100кг – Фельчин Богдан (м. Кропивницький).

Го “Сильна Олександрійщина” висловлює подяку за підтримку проведення заходу: президенту ФК “Олександрія” Сергію Кузьменко, голові Приютівської ОТГ Андрію Коломійцеву, компанії “Агровіста”, директору ФК “Олександрія” Дмитру Кітаєву та директору спортивного комплексу “Sportrend” Керчі В’ячеславу.