Спортивні заходи від ДЮСШ № 2 на липень

У рамках міської дитячої оздоровчої акції «Літо-2022: разом до Перемоги!» на базі ДЮСШ № 2 проводять спортзаходи. Повідомляє Голос Громади посилаючись на інформацію Олександрійської міської ради.

Впродовж липня спортивною школою заплановано проведення ряду спортивних подій:

– з 4 до 8 липня триватиме тиждень відкритих тренувань відділення велоспорту під гаслом «Разом до перемоги»;

– 9 липня відбудеться легкоатлетичний крос по пересічній місцевості серед вихованців закладу;

– з 25 по 30 липня пройде тиждень відкритих тренувань відділення військово-спортивного багатоборства під незмінним гаслом «Разом до перемоги».

Інформацію щодо місця та часу проведення заходів можна отримати за телефоном (098) 50 21 157.