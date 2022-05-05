Спортивний клуб “Захист” святкує свій День народження

Сьогодні Патріотичний спортивний клуб “Захист” в Олександрії приймає привітання з нагоди Дня заснування, повідомляє “Голос Громади”.

“Шановні тренери, вихованці, батьки та однодумці!

Вітаємо Вас з Днем народження Клубу!

Бажаємо миру і здоров’я, злагоди і щастя!

Високих досягнень, нових спортивних рекордів, мужності, витривалості, сили волі і волі до перемоги. Нехай від Вас ніколи не відвертається удача й успіх.

Патріотично-спортивний клуб «Захист» — місце, де справджуються мрії” – опублікував на своїй сторінці у Фейсбук святковий пост Андрій Ярошевський.

Приєднуємося до привітань та бажаємо нових перемог нашим спортсменам та нашій країні!