Спортивний клуб “Захист” святкує свій День народження

Сьогодні Патріотичний спортивний клуб “Захист” в Олександрії приймає привітання з нагоди Дня заснування, повідомляє “Голос Громади”.
“Шановні тренери, вихованці, батьки та однодумці!
Вітаємо Вас з Днем народження Клубу!
Бажаємо миру і здоров’я, злагоди і щастя!
Високих досягнень, нових спортивних рекордів, мужності, витривалості, сили волі і волі до перемоги. Нехай від Вас ніколи не відвертається удача й успіх.
Патріотично-спортивний клуб «Захист» — місце, де справджуються мрії” – опублікував на своїй сторінці у Фейсбук святковий пост Андрій Ярошевський.
Приєднуємося до привітань та бажаємо нових перемог нашим спортсменам та нашій країні!