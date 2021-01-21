Справедливість тарифів: на Кіровоградщині проведуть ретельну аудиторську перевірку

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У Кіровоградській області проведуть повний аудит тарифів. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, інформує “Голос Громади”.

«Президент вимагає справедливих тарифів і хоче розуміти, чи є обґрунтованим додаткове зростання чи тарифи безпідставно завищують. Це також мають знати і люди», – зазначив Андрій Назаренко.

Під час аудиту мають зіставити та проаналізувати ціноутворення за різні проміжки часу.

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