Справедливість тарифів: на Кіровоградщині проведуть ретельну аудиторську перевірку

У Кіровоградській області проведуть повний аудит тарифів. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, інформує “Голос Громади”.
«Президент вимагає справедливих тарифів і хоче розуміти, чи є обґрунтованим додаткове зростання чи тарифи безпідставно завищують. Це також мають знати і люди», – зазначив Андрій Назаренко.
Під час аудиту мають зіставити та проаналізувати ціноутворення за різні проміжки часу.
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