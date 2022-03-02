Справжні «Самураї» – теж з нами!

Навіть завжди витримана і поміркована Японія не залишилася байдужою до України і її громадяни бажають не лише доларом та словом, а й безпосередньо ділом допомогти нам у боротьбі проти агресора.

70 японців, серед яких 50 колишніх членів сил самооборони Японії та два ветерани Французького іноземного легіону, подали заявки на приєднання до українського інтернаціонального легіону тероборони.

Про це розповідає suspilne.media: «Як повідомив прессекретар посольства України в Токіо, він отримував дзвінки від людей, які “бажали воювати за Україну”, однак детальної інформації дипломат не надав, передає Reuters (і це нерозголошення подробиць, мабуть, цілком виправдано – прим.ред.).

Як зазначили в українській дипустанові, всі кандидати іноземного батальйону повинні мати досвід роботи в Силах самооборони Японії або пройти спеціалізоване навчання.

Також українське посольство в Японії повідомило, що шукає волонтерів із медичним, IT, комунікаційним або пожежним досвідом».