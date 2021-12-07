Спрощено порядок оформлення ID-картки

Внесені Урядом зміни до постанови, що регламентує порядок оформлення паспорта громадянина України, значно спростили дану процедуру.

Відтепер, за будь-якої необхідності (вперше, обмін, втрата, непридатність до використання) ID-картку можна оформити у підрозділах Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області за місцем звернення, у тому числі – особам, які проживають на тимчасово окупованій території України, незалежно від реєстрації місця проживання. Нагадаємо, на території області цю послугу можна отримати у 24 територіальних підрозділах та з цього року отримання ID-картки стало можливим і в Управлінні Міграційної служби.

Постановою визначено порядок одночасного оформлення з першою ID-карткою реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) для осіб від 14 до 18 років, без необхідності звернення до податкового органу. Також під час оформлення ID-картки замість документа про присвоєння РНОКПП відтепер можна подати дані про РНОКПП, які внесені до паспорта або свідоцтва про народження.

Ще одним вагомим нововведенням стало збільшення терміну зберігання паспорта у підрозділі від 1-го до 3-х років у разі його неотримання заявником.