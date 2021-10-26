Список номінантів на стипендію від міського голови Сергія Кузьменка

Шестеро талановитих учнів Олександрії отримають стипендії від міського голови, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на пресслужбу міськради.

Це учні-переможці конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

Серед найкращих:

Ілля МАНДЕБУРА, учень 11 класу НВК «ЗНЗ І-III ст. № 19 – ДНЗ «Лісова казка»;

Єва БАТЯШОВА, учениця 10 класу НВК «Ліцей інформаційних технологій»;

Тетяна МАРТИНЕНКО, учениця 11 класу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;

Владлена МУНТЯН, учениця 11 класу НВК «Ліцей інформаційних технологій»;

Вікторія ПУХТІЄНКО, учениця 11 класу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;

Аліна ШЕВЧЕНКО, учениця 11 класу Ізмайлівського ЗНЗ.

Окрім того, Вікторія ПУХТІЄНКО за свої досягнення та перемоги отримуватиме ще й президентську стипендію.

Розмір щомісячної стипендії від міського голови коливатиметься у межах 300 – 500 грн в залежності від етапу конкурсу, в якому здобута перемога. Отримуватимуть її учні протягом навчального року, тобто до травня включно.