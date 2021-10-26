Список номінантів на стипендію від міського голови Сергія Кузьменка

Шестеро талановитих учнів Олександрії отримають стипендії від міського голови, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на пресслужбу міськради.
Це учні-переможці конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.
Серед найкращих:
Ілля МАНДЕБУРА, учень 11 класу НВК «ЗНЗ І-III ст. № 19 – ДНЗ «Лісова казка»;
Єва БАТЯШОВА, учениця 10 класу НВК «Ліцей інформаційних технологій»;
Тетяна МАРТИНЕНКО, учениця 11 класу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;
Владлена МУНТЯН, учениця 11 класу НВК «Ліцей інформаційних технологій»;
Вікторія ПУХТІЄНКО, учениця 11 класу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;
Аліна ШЕВЧЕНКО, учениця 11 класу Ізмайлівського ЗНЗ.
Окрім того, Вікторія ПУХТІЄНКО за свої досягнення та перемоги отримуватиме ще й президентську стипендію.
Розмір щомісячної стипендії від міського голови коливатиметься у межах 300 – 500 грн в залежності від етапу конкурсу, в якому здобута перемога. Отримуватимуть її учні протягом навчального року, тобто до травня включно.