Стала відома головна умова призову жінок під час мобілізації

В Україні триває мобілізація у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Призов жінок на військову службу в цей час можливий тільки за їх згодою. Інформує “Голос Громади” посилаючись на повідомлення начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко.

“Призов жінок на військову службу при мобілізації можливий тільки за їх згодою. Законом України не передбачений обов’язковий призов жінок по мобілізації та необхідності в цьому наразі не має”, – йдеться у повідомлення.