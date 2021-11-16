Стала відома причина займання у Войнівському клубі

Про це щойно повідомив голова Приютівської громади Андрій Коломійцев на своїй сторінці у Фейсбук, інформує “Голос громади”.

“Ранок розпочався не з добрих новин. В період з 7 до 8 години ранку у Войнівському клубі загорілась котельня. Попередня причина займання – проблеми з електрообладнанням котла. Офіційну причину почуємо від інспекторів ДСНС. Котел працює на соломі та дровах. Внаслідок пожежі постраждала сама котельня та покрівля приміщення над котельнею. Приміщення клубу та приміщення, де розташований Войнівський старостат – не постраждали і продовжують роботу в штатному режимі” – йдеться у тексті керівника громади.