Стало відомо, коли в олександрійських школярів завершиться навчальний рік

Через карантин цього року в Україні, зокрема й в Олександрії, навчальний рік у школах завершиться дистанційно, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Оскільки школи Олександрії працюють в онлайн-режимі та учні виконують навчальні плани і програми – навчальний рік закінчиться 29 травня.

Табелі навчальних досягнень школярі отримають в електронному вигляді.

Випускники 9-х класів одержать свідоцтва про здобуття базової середньої освіти після зняття карантинних обмежень.

Зокрема, учні 4-х та 9-х класів цього навчального року не складатимуть державну підсумкову атестацію.

Для випускників, пробне ЗНО заплановано на 15 і 17 червня на базі НВК (ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 – ліцей) та НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа».

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання за попередніми даними проходитиме з 25 червня по 17 липня.