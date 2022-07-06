Стало відомо про випадок інфікування коронавірусом мешканця Олександрійщини
Інформуємо про епідемічну ситуацію з коронавірусної хвороби COVID-19 в Олександрійському районі, посилаючись на офіційну інформацію фахівців.
Тож, станом на ранок 06 липня загалом зареєстровано 47314 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, у т.ч. захворіли 2462 дитини та 2332 працівники закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).
За останню добу в області зареєстровано один новий випадок COVID-19 у дорослого. Це мешканець Попельнастівської ТГ Олександрійського району.
За час пандемії всього одужало осіб – 45382, з них дітей – 2452 та працівників ЗОЗ – 2291. За останню добу одужало хворих – 0;
Летальних випадків – 1824, у т.ч. померло 5 дітей та 40 працівників ЗОЗ. Летальність – 3,9 %.
За останню добу на Кіровоградщині летальних випадків не зареєстровано.