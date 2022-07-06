Стало відомо про випадок інфікування коронавірусом мешканця Олександрійщини

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Стало відомо про випадок інфікування коронавірусом мешканця Олександрійщини

Інформуємо про епідемічну ситуацію з коронавірусної хвороби COVID-19 в Олександрійському районі, посилаючись на офіційну інформацію фахівців.

Тож, станом на ранок 06 липня загалом зареєстровано 47314 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, у т.ч. захворіли 2462 дитини та 2332 працівники закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

За останню добу в області зареєстровано один новий випадок COVID-19 у дорослого.  Це мешканець Попельнастівської ТГ  Олександрійського району.

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За час пандемії всього одужало осіб – 45382, з них дітей – 2452 та працівників ЗОЗ – 2291. За останню добу одужало хворих – 0;

Летальних випадків – 1824, у т.ч. померло 5 дітей та 40 працівників ЗОЗ. Летальність – 3,9 %.

За останню добу на Кіровоградщині летальних випадків не зареєстровано.

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