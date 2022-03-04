Стан радіаційного фону на території Олександрії та області станом на 4 березня

За повідомленням голови Кіровоградської ОДА Марії Чорної, радіаційний фон у місті Кропивницький та Кіровоградській області станом на 9:00 4 березня 2022 року в межах норми.

Показники радіаційного фону :

місто Кропивницький – 0,09-0,12 мкЗв/год, місто Олександрія – 0,01-0,14 мкЗв/год,

інші території від 0,02- 0,18 мкЗв/год.

Фахівці державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» продовжують здійснювати моніторинг гамма-випромінювання на усіх адміністративних територіях області щоденно не менше ніж 3 рази на добу.

Отже без паніки!