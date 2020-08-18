Стан забруднення повітря в Олександрії

Дослідження забруднення атмосферного повітря в Олександрії проводиться працівниками Кіровоградського ЦГМ по 5 інгредієнтам: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, розчинені сульфати, сажа.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології.

Впродовж липня місяця, в м. Олександрія, рівень забруднення атмосферного повітря характеризувався збільшенням середньомісячних концентрацій по пилу в 2,0 рази, сажа була на рівні ГДК.

Радіаційний фон на території області протягом місяця критичних відміток не досягав, максимальні значення були в межах 0,012-0,019 мР/ годину, що відповідає фоновим значенням (максимально допустиме значення рівня природного фону становить 0,024 мР/ годину).