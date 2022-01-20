Станом на 20 січня тяжкохворих з коронавірусом в Олександрії немає

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 19 січня було зроблено 75 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19.

Станом на 20 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 128 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 9 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 34 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Онуфріївської – 2, Світловодської – 8, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 94 хворих, в тому числі 9 дітей.

Усього станом на 20 січня хворих на пневмонію – 204 особи, в тому числі 10 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 58 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 14 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 12 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 169 хворих, в тому числі 1 дитина.