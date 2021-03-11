Старшокласники Олександрійщини ознайомились з перспективними професіями сучасного ринку праці

Ким стати? Яку професію обрати? Чи потрібна вища освіта всім? Відповіді на ці та інші важливі питання шукали старшокласники Новопразького навчально-виховного об’єднання Новопразької ОТГ під час профорієнтаційного уроку.

«Останнім часом спостерігається тенденція, що випускники шкіл прагнуть вступати до вищих навчальних закладів або віддають перевагу роботі в офісі, ніж роботі на заводі. Більшість навіть не здогадуються про те, що сучасні робочі отримують гідну зарплату, працюють на якісному та безпечному обладнанні й мають соціальний захист», – розпочала захід Олена Губа, фахівець з профорієнтації міськрайонного центру зайнятості.

Фахівчиня наголосила на тому, що аби вдало обрати професію необхідно поєднати «Хочу» (інтереси, бажання, прагнення до професії), «Можу» (здібності, можливості, таланти, стан здоров’я, які потрібні для професії) та «Треба» (попит та стан ринку праці, соціально-економічні проблеми в регіоні).

Учні мали можливість поспілкуватися з фахівцем з професійної орієнтації міськрайонного центру зайнятості та майстрами виробничого навчання Олександрійського професійного ліцею, які допомогли школярам зорієнтуватися на сучасному ринку праці та обрати професію до душі.

Крім того, у форматі активної дискусії, учні обговорили ряд факторів, які впливають на вибір професії – це і позиція старших членів сім’ї, товаришів, подруг, вчителів; особисті професійні плани, здібності; поінформованість про професії тощо. О. Губа звернула увагу старшокласників на те, що з метою вивчення професійних інтересів, особистих якостей та здібностей, учні можуть пройти поглиблене тестування на сайті державної служби зайнятості або безпосередньо у центрі зайнятості.

У свою чергу майстри виробничого навчання Олександрійського професійного ліцею Віталій Васін та Тетяна Полтавець презентували свій навчальний заклад: ознайомили з професіями, за якими відбувається підготовка, умовами вступу, проживання та проведення дозвілля учнями навчального закладу. Свій виступ представники ліцею доповнили презентаційними матеріалами, які дозволили школярам поринути у студентське життя.

«Ринок праці вже кілька років перенасичений юристами, економістами, перекладачами та соціальними працівниками. Натомість популярності набувають робітничі професії. Це слюсарі, токарі, зварювальники, кухарі, кравці тощо. Отже, найголовніше – це зруйнувати стереотипи про «непрестижність» робітничих професій на підприємствах та показати молоді, що на виробництві можна добре заробляти, мати стабільний графік робота та розвиватися», – зазначила Т. Полтавець.