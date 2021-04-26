Старшокласники Олександрійщини познайомились з професіями авіаційної галузі

Днями, для учнів старших класів Олександрійщини, фахівцями міськрайонного центру зайнятості, було організовано онлайн-презентацію Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. У заході взяли учать близько 100 школярів.

Богдан Стецюк, завідувач кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності, ознайомив старшокласників з історією навчального закладу (навчальний заклад функціонує у Кропивницькому з 1951 року), факультетами та спеціальностями, умовами вступу, навчання, проходження практики та дозвілля студентів. Крім того, представник навчального закладу розповів, що в структурі авіаційно-технічної бази навчального закладу функціонує навчально-виробничий відділ, у якому курсанти проходять практику на авіаційній техніці відповідно до навчальних програм.

«Авіаційно-технічна база має повний комплекс наземних споруд, оснащення та обладнання необхідного для технічного обслуговування літаків», – наголосив Б. Стецюк.

Олександр Колотуха, завідувач кафедри туризму та авіаційних перевезень, розповів про історію авіації, розвиток авіаційної науки та техніки, досягнення вітчизняних конструкторів. Більш детально педагог зупинився на обов’язках льотного складу, розповів про обов’язки пілота та стюардеси і пояснив, яким чином розміщується екіпаж в літаку.

«Загалом, фахівці авіаційної галузі ніколи не перестають навчатися. Це дуже цікаво і не дає зупинитися. Авіація – це сфера діяльності, яка дозволяє постійно рухатися вперед, пізнавати щось нове, застосовувати нові знання», – зазначив О. Колотуха.

За словами Олени Губи, провідного фахівця з профорієнтації міськрайонної філії, подібні заходи дають можливість розширити світогляд учнів, усвідомити необхідність отримання якісної освіти, щоб мати можливість працювати у цікавій та перспективній сфері, у т.ч. авіаційній.