Стартували «Е-лікарняні»!

З 01 червня 2021 року розпочато поетапне впровадження електронної форми листків непрацездатності, сформованих на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що передбачено Порядком організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 березня 2021 року № 323.

З червня по серпень 2021 року медичні заклади зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листи непрацездатності, а вже з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронну систему формування таких висновків.

Що варто знати про новий лікарняний та які зміни чекають на застрахованих осіб?

По-перше, «е-лікарняні» формуються на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Завдяки можливості обмінюватися інформацією між Національною службою здоров’я, Фондом соціального страхування та Пенсійним фондом України відбувається акумулювання даних та формування е-лікарняного в Електронному реєстрі, за Реєстр відповідає Пенсійний фонд України. До Реєстру потрапить лише інформація, яка необхідна для нарахування виплат. Ні Пенсійний Фонд, ні роботодавець не знатимуть діагноз.

По-друге, кожен листок непрацездатності можна буде перевірити за унікальним номером на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Реєстраційний номер є підставою для звільнення від виконання роботи, оплати перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення відповідно до чинного законодавства.

По-третє, інформація про непрацездатність буде доступна працівнику та роботодавцю через їхні електронні кабінети на порталі Пенсійного фонду України.