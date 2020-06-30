Стартували роботи з капітальних ремонтів п’яти мостів на дорогах Кіровоградщини

В рамках загальнодержавної Програми Президента України «Велике будівництво» у Кіровоградській області тривають роботи з ремонту доріг області.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

На сьогодні, крім 27 об’єктів, на яких тривають ремонти, розпочато роботи із капітального ремонту 5 мостів:

у Петрівському районі на км 6+770 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121801 Олімпіадівка – вихід на а/д Т-12- 15 та у Знам’янському районі на км 8+440 автодорогі загального користування місцевого С120704 Дмитрівка-Диківка – вихід на а/д М-04 роботи виконує ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112». Кошторисна вартість ремонтних робіт на об’єктах складає 10 млн. 220 тис. грн. та 15 млн. 954 тис. грн відповідно.

у Кропивницькому районі ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» виконує роботи одразу на трьох водопропускних спорудах: на ділянці км 1+100 місцевої автодороги С120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д М-12 та на ділянці км 6+420 місцевої автодороги С120803 – вихід на а/д М-12, та на км 4+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів) – Оситняжка – вихід на а/д Н-14. Кошторисна вартість ремонтних робіт із відновлення автодорожнього мосту в Оситняжці складає 16 млн. 737 тис. грн. Наразі підрядник виконує роботи із гідроізоляції проїзної частини мосту.

На автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин( межа району) на ділянці км 17+800, що у Знам’янському районі, підрядник ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» розпочав підготовчі роботи із середнього поточного ремонту.