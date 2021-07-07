Стартує безкоштовний курс навчання на майстра нігтьової естетики для мешканців Кіровоградщини

В останні роки професія «Манікюрник» набула неабиякої популярності на ринку праці України. Адже гарні, доглянуті руки – це один з невід’ємних елементів шарму кожної сучасної жінки. Особливу увагу при цьому приділяють нігтям, оскільки саме охайні нігті надають рукам акуратного та доглянутого вигляду.

У липні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити бажаючих отримати професію «Манікюрник» на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання розпочинається 13 липня. Термін навчання – 2,5 міс.

Умови направлення на навчання:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0 (522) 32-13-28.