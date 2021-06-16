Статистичні дані щодо ситуації з COVID-19 та пневмонії в Олександрії

15 червня було зроблено 27 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 16 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 58 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 7 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, в тому числі з Петрівської громади – 1 хворий, зі Світловодської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 51 хворий.

Усього станом на 16 червня хворих на пневмонію – 181 особа, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 60 дітей, з них 23 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 1 дитина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 137 хворих, в тому числі 1 дитина.