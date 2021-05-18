Статистика коронавірусу в Олександрійській громаді станом на 18 травня

Минулої доби в Олександрії було зроблено 73 ПЛР-тестів, виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 18 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 302 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– 25 хворих в інфекційному відділенні КП «ЦМЛ м. Олександрії», на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 5 хворих, з Пантаївської – 1, з Приютівської – 1, зі Світловодської – 5, з Новопразької – 1, з Онуфріївської – 1, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів:

КП «ЦПМСД м. Олександрії» знаходиться 239 хворих, в тому числі 8 дітей;

КНП «ЦПМСД Олександрійської міської ради» – 38 хворих;

Всього станом на 18.05.2021 року хворих на пневмонію – 343 особи, в тому числі 25 дітей.

В КП «ДМЛ» на стаціонарному лікуванні знаходиться 48 дітей, з них 18 хворих на пневмонію.

В КП «ЦМЛ м. Олександрії» лікуються 41 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

В КНП «Олександрійська ЦРЛ» – 22 хворих на пневмонію, в тому числі 4 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів:

КП «ЦПМСД м. Олександрії» лікуються 223 хворих з пневмоніями;

КНП «ЦПМСД Олександрійської міської ради» – 39 хворих, в тому числі 3 дітей.