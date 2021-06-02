Статистика ковідних хворих в Олександрії станом на ранок 02 червня

01 червня було зроблено 51 ПЛР-тест, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 2 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 235 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 12 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 2 хворих, зі Світловодської – 2, з Онуфріївської – 2, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 223 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 2 червня хворих на пневмонію – 278 осіб, в тому числі 40 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 71 дитина, з них 38 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 19 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 211 хворий, у тому числі 2 дітей.