Статистика на коронавірус за святкові дні в Олександрії

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, протягом останніх чотирьох днів в Олександрійській громаді було зроблено 26 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19.

Станом на 4 січня нараховується 175 хворих на коронавірусну інфекцію. У стаціонарах перебуває 36 хворих, під апаратами ШВЛ – 4 пацієнти. Вдома під наглядом сімейних лікарів залишається 139 хворих, у тому числі 10 дітей. Наразі на пневмонію хворіють 266 жителів громади, із них 8 дітей.

У стаціонарах міських лікарень перебуває 7 дітей та 52 дорослих. Штучної вентиляції легень ніхто не потребує.

На амбулаторному лікуванні знаходиться 207 хворих.