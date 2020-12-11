Статистика по захворюванню на коронавірус по Україні та Кіровоградщині

Станом на ранок 11 грудня в Україні зафіксовано 13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 88 317 випадків;
Вінницька область – 19 481 випадок;
Волинська область – 27 537 випадків;
Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
Донецька область – 28 391 випадок;
Житомирська область – 33 405 випадків;
Закарпатська область – 25 693 випадки;
Запорізька область – 40 653 випадки;
Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
Київська область – 46 998 випадків;
Кіровоградська область – 6 921 випадок;
Луганська область – 7 615 випадків;
Львівська область – 52 578 випадків;
Миколаївська область – 22 980 випадків;
Одеська область – 55 714 випадків;
Полтавська область – 28 435 випадків;
Рівненська область – 35 452 випадки;
Сумська область – 34 996 випадків;
Тернопільська область – 30 738 випадків;
Харківська область – 61 424 випадки;
Херсонська область – 13 401 випадок;
Хмельницька область – 33 958 випадків;
Черкаська область – 30 133 випадки;
Чернівецька область – 36 286 випадків;
Чернігівська область – 23 190 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 846 осіб;
летальних випадків – 285;
одужало – 15 327 осіб;
здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 872 228 осіб;
одужало – 480 348 осіб;
летальних випадків – 14 755;
проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.