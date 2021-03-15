Статистика по захворюванню на коронавірус у Кіровоградській області станом на 15 березня

На ранок 15 березня у Кіровоградській області 10 захворіли, 36 одужали, 3 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 157 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

Вісім випадків COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницькому та два у Кропивницькому районі.

Одужали від коронавірусу: 6 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія та стільки ж з Компаніївського району, по 1 з м. Світловодськ, Кропивницького, Маловисківського, Новоархангельського, Онуфріївського та Устинівського районів, 3 з Бобринецького району та стільки ж з Петрівського району, а також 2 з Олександрійського району та стільки ж з Долинського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 85-річного чоловіка та 67-річну жінку з обласного центру, а також 69-річна жінка з м. Світловодськ.