Статистика щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

6 грудня було зроблено 189 ПЛР-тестів, виявлено 39 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 7 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 344 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 16 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 54 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, Онуфріївської – 6, Світловодської – 7, Попельнастівської – 2, Петрівської – 2, Новопразької – 1, Великоандрусівської – 1, Приютівської – 1, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 290 хворих, в тому числі 16 дітей.

Усього станом на 7 грудня хворих на пневмонію – 416 осіб, в тому числі 22 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 65 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 52 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 37 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 308 хворих, в тому числі 3 дітей.